Перенесли один из матчей воронежского «Факела»

Выездной матч с "Чайкой" пройдет в последний день августа. Фото: с сайта ФК "Факел"

«Факел» обратился к руководству клуба «Чайка» села Песчанокопское Ростовской области с просьбой перенести матч, который должен был состояться 30 августа.

Дело в том, что воронежским футболистам предстоит провести две подряд игры на выезде в Хабаровске. Сначала 22 августа с местным СКА предстоит сразиться в рамках пятого тура первенства ФНЛ, а потом с той же командой придется выяснить, кто сильнее, в борьбе за следующую стадию Кубка. Для восстановления после длительного вояжа на Дальний Восток каждый день очень важен.

В результате руководители «Чайки» пошли навстречу, и матч шестого тура с «Факелом» перенесли на 31 августа. Игра состоится в Песчанокопском. Матч в этом селе в прошлом году закончился победой «Факела» и последовавшей за ней отставкой тренерского штаба «Чайки».

Напомним, 8 августа «Факел» сразится на выезде с «Краснодаром-2». Игра стартует в 18.00.