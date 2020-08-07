В Воронеже погасили долг по зарплате перед 208 работниками авторемонтного завода

Работникам «172 Центрального автомобильного ремонтного завода" наконец выплатили долги по зарплате. Предприятие находится в Воронеже на улице Димитрова, 83 и относится к Минобороны.

Нарушения прав сотрудников завода выявила Государственная трудовая инспекции по Воронежской области:

- Задолженность по заработной плате, окончательному расчету, а также выплате компенсаций за неиспользованный отпуск имелась перед 208 работниками. Она сформировалась с января по июль текущего года и составила более 30 миллионов рублей, - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что работодателя могут привлечь к административной и уголовной ответственности. Вопрос об этом сейчас решается.