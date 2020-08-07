Под Воронежем при столкновении четырех машин погибли три человека

Личности погибших и пострадавших пока не установлены. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Массовая авария с участием четырех машин случилась 7 августа в Рамонском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в 15.25 на 4 км автодороги «Рамонь-Сенное» столкнулись две «Лады Гранты», «Митсубиши ASX» и «Лада Калина». По предварительным данным, три человека погибли, еще четверых госпитализировали в медучреждения с различными травмами.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП и устанавливают личности пострадавших. Началась проверка.

Накануне в Лискинском районе на 590 километре трассы М-4 «Дон» автомобиль «Хендай-Сантафе» врезался в барьерное ограждение. Ехавший сзади грузовик «Мерседес-Актрос» не успел затормозить и избежать столкновения. В результате микроавтобус опрокинулся. Пострадали пассажиры «Мерседеса» 37-летняя женщина и 7-летний мальчик.