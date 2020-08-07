Воронежец вызвался решить вопрос с чиновниками за 800 тысяч рублей и получил условный срок

44-летний Евгений И. получил 1 год и шесть месяцев условно за мошенничество в отношении своего знакомого. Такое наказание ему назначили в Левобережном районном суде Воронежа.

Как рассказали в прокуратуре Воронежской области, в августе прошлого года мужчина вызвался помочь своему знакомому. Последний хотел перевести принадлежащие ему жилые помещения в нежилой фонд. Евгений И. сказал, что у него есть связи в управлении жилищных отношений администрации Воронежа и за взятку в 800 тысяч рублей вопрос можно будет положительно решить. А деньги Евгений, так уж и быть, передаст куда нужно. Знакомый ему поверил и передал часть денег - 250 тысяч рублей. На этом история с решением вопроса и закончилась.

- Осужденный на самом деле с должностными лицами управления жилищных отношений мэрии знаком не был, каких-либо договоренностей с ними не имел, совершать какие-либо действия в пользу своего знакомого не намеревался, - отметили в прокуратуре области.