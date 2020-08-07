В Воронежской области пьяный водитель врезался в дерево: погиб его пассажир

Капот "Лады" жутко раскурочен. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 6 августа, в 3.40 в Воробьевском районе случилось ДТП, завершившееся трагедией.

- В 3.40 на 83 километре трассы «Дон» на дороге Бутурлиновка-Воробьевка-Калач 33-летний местный житель, ехавший на ВАЗ-21140, будучи пьяным, не справился с управлением и съехал в кювет. Он врезался в дерево. Водителя доставили в больницу с многочисленными травмами, а вот его 23-летний пассажир погиб. По факту ДТП организована проверка, - сообщили в региональном ГУ МВД.