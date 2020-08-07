В Воронеже «Волга» сбила 11-летнего мальчика на велосипеде

Мальчику оказали первую помощь на месте аварии и отвезли в больницу. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В четверг, 6 августа, около 17.45 на Машмете у дома № 21 по улице Менделеева на нерегулируемом переходе 11-летний велосипедист был сбит машиной. Фото ДТП попали в паблик «Мой и твой Воронеж». На них видно, что мальчика грузят в машину скорой, у него перевязана нога.

- 50-летний водитель «Волги» по причинам, которые сейчас устанавливают, не успел затормозить перед ребенком. Мальчик получил сотрясение мозга, а также ушибы и ссадины. Сейчас он проходит курс лечения в больнице. Напоминаем водителям, что необходимо максимально осторожно ехать перед любым пешеходным переходам. А родителей призываем говорить детям, что на велосипеде и самокате переезжать дорогу нельзя, надо слезть с него и вести рядом с собой, - сообщили в городском отделе пропаганды УГИБДД регионального ГУ МВД.