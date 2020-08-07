В Воронеже ограничат движение на Московском проспекте и приостановят работу троллейбуса №7

Схема движения на Лидии Рябцевой на эти выходные. Предоставлена мэрией Воронежа.

Как говорится, не прошло и года, как снова раскопали теплотрассу на улице Лидии Рябцевой. Еще свежи воспоминания о прошлогоднем ремонте на пересечении с улицей Карпинского, и тогда тоже ремонтировали теплотрассу.

И вот снова на Лидии Рябцевой ремонт участка теплосети. Правда, в мэрии пообещали, что перекрытия сей раз не будут такими долгоиграющими: водителям придется потерпеть эти и следующие выходные. А движение ограничат на Московским проспектом.

В эти выходные: с 22.00 седьмого августа до шести утра 10-го будет закрыто движение по четырём полосам с чётной стороны Московского проспекта, движение автотранспорта на этот период в обоих направлениях будет осуществляться по двум оставшимся полосам по нечётной стороне проспекта (схема №1).

На следующих выходных: с 22.00 14 августа до шести утра 17-го будет закрыто движение по четырём полосам с нечётной стороны Московского проспекта, движение автотранспорта на этот период в обоих направлениях будет осуществляться по двум оставшимся полосам по чётной стороне проспекта, пояснили в мэрии (схема №2).

Схема движения на Лидии Рябцевой на следующие выходные. Предоставлена мэрией Воронежа.

Кроме того, из-за ремонта теплотрассы 8, 9, 15 и 16 августа не будет ходить троллейбус №7.