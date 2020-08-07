Воронежец забил собственную мать молотком

Фото Росгвардии по Воронежской области.

32-летний житель Коминтерновского района Воронежа убил свою мать, пока она спала. 53-летняя женщина скончалась от ранений в голову. Изверг, а иначе его назвать язык не поворачивается, нанес ей около восьми ударов молотком.

- Сообщение об убийстве поступило сегодня около девяти часов утра сотрудникам вневедомственной охраны. Росгвардейцы в считанные минуты прибыли на место происшествия и в результате профессиональных действий задержали преступника, - сообщили в Росгвардии по Воронежской области.

32-летнего мужчину передали полиции.