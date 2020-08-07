Стало известно, когда в Воронеже кончится жара

Пока можно пользоваться погожими днями конца лета и вдоволь погулять на природе. Фото: из архива «КП»

В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни. Оказалось, что жару и духоту терпеть уже осталось недолго. Уже 10 августа температура опустится до вполне комфортной. Охладит воздух смена ветра, - в наш регион придут более прохладные воздушные массы.

Ветер с северо-востока подует уже в ночь на субботу, 8 августа. И сразу похолодает до 16 градусов при пасмурной погоде. Днем тоже будет уже не так жарко – 28 градусов при переменной облачности.

Ночью в воскресенье, 9 августа, будет так же пасмурно, как и сутками ранее. При этом еще похолодает – до 14 градусов. Днем солнце будет периодически прятаться за тучами, синоптики обещают +27.

В ночь на понедельник, 10 августа, будет ровно такая же погода, что и в темное время суток 9-го. А вот днем столбик термометра опустится еще на градус меньше – до +26.

Ночью во вторник, 11 августа, подует северо-западный ветер, температура снизится до +13, по-прежнему будет пасмурно. Днем возможен дождь, столбик термометра будет держаться в районе +26 градусов.