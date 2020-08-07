В Воронежской области будут судить сотрудника ДПС. сбившего нетрезвого водителя мопеда

В Калачеевски районный суд поступило уголовное дело на инспектора ДПС ОГИБДД по Воробьескому району. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

В апреле прошлого года инспектор на дежурстве получил сообщение о том, что в селе Воробьевка заметили пьяного мужчину на мопеде. Сотрудник ГАИ вместе с напарником тут же выехал по указанному адресу и действительно увидел мопедиста. Он ехал им навстречу.

- Пытаясь остановить мопед, инспектор выехал на служебном автомобиле на полосу движения нарушителя без подачи каких-либо требований об остановке, что являлось нарушением. В итоге служебный автомобиль ДПС столкнулся с мопедом, которым управлял ранее неоднократно судимый 42-летний мужчина. Последний получил многочисленные телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, - рассказали в Калачеевском районном суде.

21 августа над инспектором будет суд.