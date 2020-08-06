С середины августа в Воронежской области начнут снимать фильм студии Алексея Учителя

Студия известного режиссера Алексея Учителя с середины августа приступает к подготовке и съемкам в Воронежской области художественного фильма «Земун». Картина поведает историю двух братьев, один из них возвращается в родную деревню после долгого отсутствия. Режиссером-постановщиком картины станет Эдуард Жолнин, Алексей Учитель выступит в качестве продюсера фильма.

Планируется, что съемочный период продлится до конца сентября. К съемкам привлекут как известных российских актеров, так и артистов воронежских театров. Главную роль сыграет Евгений Ткачук, известный зрителям по роли Григория Мелехова в фильме Сергея Урсуляка «Тихий Дон».

Напомним, о планах снять фильм о русской деревне в Воронежской области Алексей Учитель заявил еще год назад. Тогда же сообщалось, что Эдуард Жолнин серьезно изучал фактуру, готовясь к съемкам: три месяца работал в коровнике, доил буренок и принимал роды.