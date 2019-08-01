2019-08-01T16:04:30+03:00
Звезды

Студия режиссера Алексея Учителя планирует снять фильм в Воронежской области

Конкретного места пока не раскрывают, пока кинопроект только рассчитывает на получение государственной субсидии
Яков СТРОГОВ
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Алексей Учитель.Алексей Учитель.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 31 июля, известный режиссер Алексей Учитель заявил о планах его киностудии «Рок» снять фильм о русской деревне в Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС. Пока о каких-то деталях кинопроекта говорить рано, ему еще предстоит пройти утверждение на экспертном совете Министерства культуры России по игровым национальным фильмам. Это не цензура. Чиновники просто решают, дать или не дать денег на то или иное кино.

В данном кинопроекте Алексей Учитель выступает не как режиссер, а как продюсер. Режиссером фильма будет Эдуард Жолнин. Называться кинолента будет «Земун». В ней поведают историю двух братьев, один из них возвращается в родную деревню после долгого отсутствия.

Эдуард Жолнин отметил, что готовился к съемкам очень серьезно. Сказал, что даже устроился на три месяца работать в коровник, доил буренышек и принимал роды.

Алексей Учитель заявил, что на большой коммерческий успех фильма не рассчитывает, более реальный план – открыть новое яркое имя в российской кинорежиссуре. Кстати, сам автор скандальной «Матильды» планирует снять фильм об еще более известной фигуре – Викторе Цое. Идея фильма не банальна. Его главным героем Учитель собирается сделать не лидера «Кино», а водителя автобуса, в который врезался «Москвич» Цоя (в той аварии легендарный рокер погиб). Фильм планируют выпустить в прокат не ранее осени 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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