В детсады Воронежа вернулись 5300 детей

В Воронеже после четырехмесячного "коронавирусного" перерыва открылись детские сады. 6 августа в дошкольные учреждения привели более 5300 ребятишек. Это в два раза больше чем накануне: 5 августа садики посетили 2600 детей.

- Поступило уже около 6500 заявок от родителей на посещение детьми садиков. В соответствии с запросом открыли от 1 до 5-6 групп в детских учреждениях, - сообщили в мэрии Воронежа.

Для возвращения в детские сады требуется заявление от родителей, справки об эпидокружении и здоровье ребенка.

В детских учреждениях соблюдают все меры, рекомендуемые Роспотребнадзором. На входе родителям и детям меряют температуру, внутрь родители заходят в маске, перчатках и бахилах. Сотрудникам детских учреждений также утром измеряют температуру. В помещениях постоянно обеспечивают уборку с дезинфицирующими средствами, больше проветривают.