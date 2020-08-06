В Воронеже при храмовом комплексе во имя блаженной Ксении Петербургской открылась благотворительная столовая

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В Воронеже на улице В.Невского 48/1 в храмовом комплексе во имя блаженной Ксении Петербургской открылся благотворительный приют.

В этом году храмовый комплекс стал победителем первого конкурса Президентских грантов - 2020, государство выделило деньги на оборудование и ремонт помещения кухни и столовой, ранее действующих при храме.

Предполагается, что мощность столовой позволит накормить в день до полусотни человек. Кроме того, она станет местом проведения тематических бесед в День пожилого человека, в День защиты детей и другие значимые дни.

Храмовый комплекс также заключил соглашение о сотрудничестве с районным управлением соцзащиты, и совместными усилиями вместе со специалистами будет оказывать помощь и поддержку нуждающимся людям.