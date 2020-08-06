Воронежские охотники пока не могут получить разрешение на регулирование численности бродячих животных

Одичавшие собаки и кошки угрожают людям и разоряют подворья в селе Фото: из архива «КП»

С начала августа этого года вступили в силу поправки к ФЗ, позволяющие охотникам участвовать в регулировании численности животных, среди которых перечисляются бродячие собаки и кошки. Они создают угрозу распространения опасных инфекций, нападают на людей и причиняют вред хозяйствам. Особенно остро в отсутствие приюта проблема бродячих животных стоит в Воронеже. Однако отстрел их в черте населенных пунктов запрещен законом и регулированием численности можно заниматься только на территории охотугодий.

По обращению владельцев оружия «Комсомолка» попросила областной департамент природных ресурсов и экологии рассказать о том, как этот закон будет реализовываться на местном уровне.

Как пояснили в департаменте, сейчас воронежские охотники не могут получить разрешение для участия в регулировании численности животных на территории области, так как еще не приняты соответствующие подзаконные акты. Пока эту задачу решают на территории области штатные сотрудники охотнадзора и охотхозяйств.

Кроме того, в списке животных, которые сейчас подлежат регулированию на территории Воронежской области, пока внесены только лисица, волк, кабан, уточнили в ведомстве.