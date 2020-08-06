Лесной геоглиф под Воронежем сняли с высоты птичьего полета

кадр из видео с сайта управления лесхоза Воронежской области

Созданный в апреле 2015 года в Пригородном лесничестве Воронежа лесной геоглиф – надпись «70 лет Победы» сфотографировали с борта квадракоптера, с высоты 150 метров.

Каждая буква надписи имеет высоту 60 метров и ширину 42 метра, а общая ее площадь пять гектаров. Буквы высажены с помощью восьми тысяч сеянцев сосны. В день посадки в акции участвовали 350 человек.

- За пять лет деревца подросли, некоторые из них достигают двух метров, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области. - Сотрудники Пригородного лесничества дополняли надпись и проводили агроуходы. Запись с верху показывает, что состояние геоглифа хорошее, приживаемость высокая.

Кстати, место для посадки геоглива выбрали не случайно – территория хорошо просматривается из иллюминаторов взлетающих и приземляющихся самолетов, и гости Воронежа и его жители уже сейчас могут видеть с борта лайнера зеленую надпись, ставшую живым памятником воинам, сражавшимся в Великой Отечественной войне.