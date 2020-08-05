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Программу регулярных рейсов из Воронежа в Сочи отменили

Кроме того, в нашем городе отложили запуск чартерной программы перелетов в Турцию
Олег ИвановОлегИванов
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Однако у воронежских путешественников есть альтернатива отмененным рейсам

Однако у воронежских путешественников есть альтернатива отмененным рейсам

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Туроператор PEGAS Touristik перенес с 12 августа на 3 сентября свою чартерную программу в Турцию, которую планировал выполнять с авиакомпанией Nordwind Airlines. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе воронежского аэропорта.

Стоит отметить, что это была единственная программа чартерных «пересадочных» рейсов из Воронежа в Москву для дальнейшего перелета в Анталью. Но летать из Воронежа в Турцию можно регулярными рейсами.

В то же время авиакомпания «Уральских авиалиний» отменила программу регулярных рейсов из Воронежа в Сочи. Однако она продолжит выполнять чартерные рейсы в этот город.