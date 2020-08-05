В Воронежской области восьмилетнему мальчику сделали трепанацию черепа после прогулки в парке

Медики предполагают, что в ребенка бросили камень, после чего он упал с велосипеда. Фото: из архива «КП»

Несчастный случай с восьмилетним ребенком произошел в Боброве 4 августа. Как сообщили близкие семьи в соцсети, около пяти часов вечера мама проводила сына в парк, чтобы тот покатался на велосипеде. А сама вернулась обратно, ведь место отдыха находится совсем рядом с их домом. Где-то через полчаса малыш прибежал в квартиру с проломленной головой, весь в крови.

Мама сразу же вызвала скорую, и минувшей ночью мальчику сделали трепанацию черепа. Сейчас он находится в реанимации отделения нейрохирургии областной детской больницы. Сам ребенок не помним, что произошло. Врач же предположил, что в мальчика могли бросить камень, после чего он упал с велосипеда. Ведь на теле ссадины с левой стороны, а на голове рана - справа.

Близкие пострадавшего мальчика просят откликнуться очевидцев. Правоохранители уже начали проверку по этому делу.