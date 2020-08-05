Самое распространенное нарушение земельного законодательства в Воронежской области - самовольное занятие участка

фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В первом полугодии 2020 года госземинспекторы Воронежского управления Росреестра провели 1144 проверки, в 708 из них выявили нарушения требований земельного законодательства.

Самым распространенным нарушением на территории нашего региона оказалось самовольное занятие земельных участков. Вторым по частоте – неисполнение ранее выданных предписаний. Так, из 437 ранее выданных предписаний об устранении нарушений исполнены лишь 390, отметили в Росреестре. За нарушение земельного кодекса грозит штраф. Чтобы избежать наказания, лучше заранее подготовиться к проверке и устранить нарушения.

Заранее проверить попадает земельный участок в план проверок или нет можно на официальном сайте Росреестра в блоке информации Воронежской области или по ссылке (https://rosreestr.ru/site/open-service/audits/plany-p). Необходимо также проверить наличие правоустанавливающих документов и использование участка в установленных границах, оформить вещные права на земельный участок, исключить использование земельного участка не по назначению.