В Воронеже впервые появятся пять новых маршрутных автобусов с кондиционерами

В Воронеже постепенно идет обновление старых моделей автобусов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Воронежский перевозчик «АТП-1» в августе закупит пять новых автобусов для своих маршрутов. Речь идет об отечественных машинах «Вектор Некст». В рамках этой партии впервые, как сообщают в транспортной компании, в Воронеже появятся оснащенные кондиционером автобусы. Пока таких машин нет ни в нашем городе, ни в ближайших регионах.

На какие маршруты выйдут новые автобусы, станет известно позднее. «АТП-1» обслуживает 11 городских маршрутов: № 10а, 16в, 20, 20б, 37, 50, 54, 91, 120, 59ас и 52ав.

- Несмотря на трудные финансовые обстоятельства, мы, как и заявляли ранее, продолжаем работу по обновлению автопарка. Этот процесс движется не такими быстрыми темпами, как того хотелось бы, из-за общей финансовой нестабильности рынка, что является следствием пандемии. Сейчас ведется работа по завершению подготовки необходимой документации, после чего машины прибудут в Воронеж, - отметил Владимир Георгиевский, исполнительный директор «АТП-1».