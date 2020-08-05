В Воронеже дошло до суда дело мужчины, убившего приятеля ножом, вилкой и металлическим казаном

В Воронеже передали в суд уголовное дело 36-летнего воронежца. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, 36-летний мужчина снимал одну из комнат в доме на улице Екатерины Зеленко Советского района у 49-летнего приятеля. 23 февраля он выпивал с хозяином квартиры. Мужчины поссорились, и старший из них ударил младшего два раза рукой по лицу.

Лучше бы он этого не делал. Разъярившийся 36-летний мужчина схватил нож и ударил им приятеля шесть раз в живот, пах и еще раз – в лицо. Потом взял вилку и ткнул им раненого в лицо и в левое бедро. А еще добил хозяина квартиры металлическим казаном – удары пришлись по голове, телу и рукам (видимо, избитый сопротивлялся из последних сил).

Соседи вызвали «скорую». Истерзанного человека отвезли в больницу, там он через несколько дней умер.

- 36-летний мужчина полностью признал свою вину. Его арестовали. Следствие по этому делу завершилось, теперь мужчину ждет суд. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, - сообщили в региональном СУ СК.