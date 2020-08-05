В Воронеже гаишникам попался водитель, задолжавший по штрафам 126 тысяч рублей

Машину увезли на штрафстоянку. Владельцу ее вернут только, когда он оплатит штрафы по всем 170 нарушениям правил. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские рассказали о том, как 30 июля им попался ну очень злостный должник по штрафам.

В тот день в 14.30 инспекторы ГИБДД задержали водителя, остановившего свою «Киа-Рио» в месте, где это делать запрещено. В итоге машину отправили на штрафстоянку.

При дальнейшем разбирательстве полицейские выяснили, что владелец «Киа», 51-летний воронежец, 170 раз нарушал правила дорожного движения (в основном, он превышал скорость) и не заплатил штрафов на общую сумму 126 тысяч рублей.

Судебные приставы наложили арест на автомобиль. Владельцу его не вернут, пока он не оплатит все штрафы.