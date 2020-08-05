Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Воронеже гаишникам попался водитель, задолжавший по штрафам 126 тысяч рублей

Мужчину на «Киа Рио» остановили на улице Кольцовской
Юрий КозловЮрийКозлов
КомментироватьОставить комментарий
Машину увезли на штрафстоянку. Владельцу ее вернут только, когда он оплатит штрафы по всем 170 нарушениям правил.

Машину увезли на штрафстоянку. Владельцу ее вернут только, когда он оплатит штрафы по всем 170 нарушениям правил.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские рассказали о том, как 30 июля им попался ну очень злостный должник по штрафам.

В тот день в 14.30 инспекторы ГИБДД задержали водителя, остановившего свою «Киа-Рио» в месте, где это делать запрещено. В итоге машину отправили на штрафстоянку.

При дальнейшем разбирательстве полицейские выяснили, что владелец «Киа», 51-летний воронежец, 170 раз нарушал правила дорожного движения (в основном, он превышал скорость) и не заплатил штрафов на общую сумму 126 тысяч рублей.

Судебные приставы наложили арест на автомобиль. Владельцу его не вернут, пока он не оплатит все штрафы.