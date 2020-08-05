СМИ: первый замруководителя департамента экономического развития правительства Воронежской области ушел в отставку

Новому руководителю департамента экономического развития теперь придется искать себе нового зама. Фото: из архива «КП»

Сразу несколько СМИ сообщили об уходе первого заместителя руководителя департамента экономического развития регионального правительства Игоря Кумицкого со своего поста. Точнее, крупный чиновник просто не выйдет из отпуска, в котором сейчас находится. Он уже отрезал себе пути к отступлению, забрав трудовую книжку.

Напомним, в апреле 2020 года департамент возглавил бывший директор областного Агентства по инвестициям и стратегическим проектам Данил Кустов. Назначение не могло понравиться Кумицкому. Он к тому времени уже больше года фактически руководил департаментом в качестве и.о. И, как всякий амбициозный чиновник, видимо, ждал утверждения на этом посту. Однако вместо этого ему дали нового начальника. Видимо, и Кустову такая сильная фигура заместителя была не совсем по душе.

В то же время появились и слухи об интересе к господину Кумицкому со стороны правоохранительных органов. Ничем, правда, пока не подтвержденные. Напомним, что ранее департаментом более девяти лет руководил Анатолий Букреев. И покинул он этот пост в марте 2019 года на фоне скандала с уголовным делом. Букрееву инкриминировали то, что он оплачивал телефонные переговоры своих родственников за казенный счет. Довольно мелочное обвинение для фигуры такого масштаба. Впрочем, дело это вскоре развалилось.