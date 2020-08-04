Из воронежского «Бурана» ушли два нападающих

Стало известно, что отменен и второй контрольный матч межсезонья «Бурана» и ХК «Тамбов». Напомним, у хоккеистов команды соседнего региона подозревали коронавирус. У них взяли тесты, они не подтвердили опасную болезнь. Однако для пущей безопасности нужны результаты повторных, а они пока не пришли. В итоге от матча, который должен был состояться в Тамбове, решили отказаться. Осторожность прежде всего.

Тем временем «Буран» покинули двое нападающих: Руслан Ахметвалиев и Максим Чувилов (у последнего был пробный контракт).