Жительница Воронежа на глазах у фармацевта украла из аптеки три флакона шампуня

Из архива "КП".

31-летняя жительница Воронежа попала в изолятор временного задержания за кражу трех флаконов шампуня из аптеки. А в целом по статье "Грабеж" ей могут дать до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел в аптеке, расположенной на улице Домостроителей в Воронеже. Подозреваемая практически на глазах у фармацевта взяла с полки три флакона шампуня и направилась к выходу. На пути женщины возникла та самая фармацевт. Она потребовала или вернуть товар, или заплатить за него. Однако подозреваемая выразила несогласие с предложенными условиями, ударила оппонентку в грудь и была такова.

- Позже участковые по записям с камер видеонаблюдения и показаниям очевидцев установили личность подозреваемой. Ею оказалась неоднократно судимая за имущественные преступления 31-летняя местная жительница. Стражи порядка задержали ее по месту проживания и доставили в отдел полиции. Там она рассказала, что похищенные косметические средства продала, а вырученные деньги потратила на личные цели, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.