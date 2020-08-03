2020-08-03T14:58:43+03:00
Происшествия

В Воронеже ревнивец с приятелем избили и ограбили соперника

Они ворвались в квартире к своей знакомой
Юрий КОЗЛОВ
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Обоим грабителям грозит до 12 лет тюрьмы.Обоим грабителям грозит до 12 лет тюрьмы.Фото: из архива «КП»
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Полицейские раскрыли ограбление 33-летнего мужчины, совершенное в июле. Его вдобавок еще и сильно избили, - он получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

Стражи порядка выяснили, что мужчина в тот день был в гостях у своей знакомой в квартире одной из многоэтажек Северного микрорайона. В какой-то момент раздался звонок. Хозяйка открыла дверь, и в комнату ворвались двое – оба были также ей знакомы. Они сильно избили гостя, а потом вывели его в подъезд и там еще добавили. А заодно забрали мобильник и планшет, стоящие в общей сложности более 20 тысяч рублей, и ушли. А избитого ими человека после этого на скорой увезли в больницу.

Вскоре по подозрению в преступлении на одной из дач в Хохольском районе задержали ранее судимого за кражу 37-летнего жителя Семилукского района и его 35-летнего знакомого. В отделе полиции они признали свою вину. И рассказали, что один из них заревновал женщину, с которой ранее был знаком, потому и ворвался с приятелем к ней в квартиру. Ну а заодно и вещи украли, чтобы еще сильнее «наказать».

- Обоих мужчин отправили в следственный изолятор. Им придется отвечать перед судом по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой» (до 12 лет лишения свободы), - рассказали в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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