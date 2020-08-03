Юный воронежский артист привез призы с фестиваля "Славянский базар-2020"

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:10:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Учащийся ДШИ №16 Вова Серков привез призы с ХVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020», который прошел на фестивале "Славянский базар-2020" в конце июля. Юный воронежский артист исполнил на конкурсе песню из мультфильма "Зверополис". 8-летний Вова завоевал вторую премию конкурса, разделив ее с Жасмин Тлеумбетовой из Казахстана.

- Песня эта очень сложная, с высокими нотами, Вова исполнил ее достойно, - отметил худрук детской студии "Волшебники двора" Виталий Осошник.

Также Вову Серкова наградили специальным призом Парламентского Собрания Союза Беларуси и России как лучшего исполнителя братских государств на XVIII Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2020».

Напомним, Вова Серков родом из Бутурлиновки, вокалом начал заниматься в 5 лет. В 2018 году победил на фестивале «Мир волшебного искусства» в номинации «Соло», завоевал два Гран-при на фестивале «Таланты Fest»: в категориях «Патриотическая песня» и «Эстрадный вокал». В 2019 году на фестивале «Хрустальная мелодия» за авторское прочтение хита «Вернись в Сорренто» был удостоен «золотой карты» на выступление в суперфинале в Италии. В 2020 году запомнился российским зрителям участием в шоу "Голос.Дети-7", где после исполнения на «слепых прослушиваниях» песни «Скрипка Паганини» выбрал команду Басты.

ИСТОЧНИК KP.RU