Житель Воронежской области убил на пьянке бывшего сокамерника, а другого собутыльника принуждал взять вину на себя

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:55:37+03:00

Теперь рецидивист снова отправится в колонию на 8 лет

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Калачеевский суд отправил 40-летнего рецидивиста в колонию строгого режима за убийство бывшего сокамерника.

Инцидент произошел в январе 2020 года. Рецидивист пришел ночью к знакомому с бутылкой спиртного, чтобы нанять его для вырубки поросли возле дома. В это время в доме находилась компания. И мужчина узнал среди присутствовавших знакомого, с которым сидел в одной камере, когда отбывал наказание в Белгороде. Бывший сокамерник начал оскорблять пришедшего и его покойного отца, а также угрожать ножом. Гость выбил нож из его рук, взял из соседней комнаты молоток и несколько раз ударил оскорбившего его мужчину по голове, положил труп на кресло-кровать и укрыл. Потом выпил принесенную бутылку самогона.

В доме в тот момент находились еще пять сильно выпивших человек. Тогда пришедший избил ремнем одного из спящих собутыльников, принуждая его взять вину в убийстве на себя.

Суд отправил 40-летнего мужчину на 8 лет в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU