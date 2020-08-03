В Нововоронеже поймали водителя, не оплатившего 25 штрафов

24-летнего нововоронежца обязали заплатить штрафы, иначе машину он не получит. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 2 августа нововоронежские инспекторы ГИБДД провели рейд для обнаружения злостных неплательщиков штрафов за нарушения правил. Делали они его вместе с судебными приставами.

Самой «крупной рыбой», пойманной во время рейда, стал 34-летний житель Нововоронежа. После того, как его «Ауди А4» остановили, проверка по базе данных показала, что он не заплатил 25 штрафов на общую сумму 31100 рублей. Машину забрали на штрафплощадку. Там автомобиль будет находиться, пока водитель не закроет все долги перед государством.