В центре Воронежа столкнулись две маршрутки: ранены три пассажира

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:27:24+03:00

"ПАЗ" догнал "ЛиАЗ" и последовал сильный удар. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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3 августа около восьми часов утра у дома № 42 на улице 9 Января столкнулись две маршрутки.

По данным полиции, 35-летний водитель «ПАЗа» № 120 ехал со стороны Плехановской в направлении улицы Свободы. И врезался в находившийся впереди автобус «ЛиАЗ» № 80. Им управлял 58-летний мужчина.

В «ПАЗе» получила травмы 18-летняя девушка, всего в нем ехали 15 человек. Два пассажира ранены в «ЛиАЗе». Это 32-летний мужчина и 55-летняя женщина. Всего в «ЛиАЗе» ехали 25 человек. Всех троих пострадавших пассажиров отвезли в больницу.

Полицейские выясняют, почему водитель «ПАЗа» не успел затормозить.

В причинах ДТП разбираются полицейские.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU