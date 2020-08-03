В центре Воронежа столкнулись две маршрутки: ранены три пассажира
3 августа около восьми часов утра у дома № 42 на улице 9 Января столкнулись две маршрутки.
По данным полиции, 35-летний водитель «ПАЗа» № 120 ехал со стороны Плехановской в направлении улицы Свободы. И врезался в находившийся впереди автобус «ЛиАЗ» № 80. Им управлял 58-летний мужчина.
В «ПАЗе» получила травмы 18-летняя девушка, всего в нем ехали 15 человек. Два пассажира ранены в «ЛиАЗе». Это 32-летний мужчина и 55-летняя женщина. Всего в «ЛиАЗе» ехали 25 человек. Всех троих пострадавших пассажиров отвезли в больницу.
Полицейские выясняют, почему водитель «ПАЗа» не успел затормозить.
В причинах ДТП разбираются полицейские.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU