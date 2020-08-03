2020-08-03T11:55:53+03:00
Происшествия

В Воронеже ночью сгорели две иномарки

Пожар случился в Коминтерновском районе
Ярослав ИВАНОВ
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Ночью 3 августа пожарные выезжали тушить машины в одном из дворов Коминтерновского района.

- Сообщение о возгорании на ул. Хользунова, 107 поступило на пульт дежурного в 2.10. Восемь огнеборцев тушили припаркованные автомобили, пожар ликвидировали в 2.19. Сгорел "Фольксваген Пассат", в автомобиле "Митсубиси Аутлендер" огонь повредил крышку багажника. Из людей никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - Специалисты выясняют причину возгорания.

При ЧП, несчастном случае, пожаре звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия ГУ МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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