2020-08-03T11:19:34+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области насушил 2 килограмма конопли

Плантацию растений в Новоусманском районе уничтожили
Ярослав ИВАНОВ
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41-летний житель поселка Южное Новоусманского района попался на незаконном хранении наркотиков. Оперативники обнаружили у мужчины в сарае картонную коробку, доверху наполненную высушенными частями конопли. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной, масса которой в высушенном состоянии составила 1,8 килограммов, что является крупным размером.

Подозреваемый сообщил, что собирался использовать наркотик для личного употребления. Он показал место, где были собраны части конопли. Плантацию наркосодержащего растения полицейские сразу же уничтожили в рамках профилактической операции «Мак-2020».

Мужчину будут судить за незаконное хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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