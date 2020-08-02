Из-за коронавируса, воронежским охотникам до 1 ноября продлили срок выдачи разрешения на оружие
В связи с эпидемией коронавируса из-за ограничительных мер и самоизоляции многие владельцы оружия не успели в срок продлить разрешения. Поэтому Росгвардия издала распоряжение, согласно которому всем владельцам огнестрельного оружия, у которых в период с 6 апреля до 1 ноября, завершается срок разрешений, можно без штрафа оформить их продление. Сделать это надо в срок до 1 ноября 2020 года. Опоздавшим грозит административное наказание.
Продлить разрешение можно, обратившись по месту регистрации оружия. Кстати, в условиях пандемии заявления принимают через портал Госуслуг.
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ИСТОЧНИК KP.RU