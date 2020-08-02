На выезде из Воронежской области образовалась многокилометровая пробка

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:00:27+03:00

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Только, казалось бы, пропали летние пробки на федеральной трассе в южном направлении у села Лосево в Павловском районе (напомним, здесь недавно открыли объезд), как в сети появилось сообщение о многокилометровом заторе в Богучарском районе. Едущим на отдых автомобилистам и их семьям приходится потерять несколько часов, двигаясь еле-еле. В чем же дело?

На этот раз причина затора – в дорожных работах, которые идут на трассе «Дон». Здесь строят переход и ремонтируют мост. В связи с этим на участке до 50 км/ч ограничена скорость движения.

Попавшие в затор водители предупреждают отправляющихся в автопутешествие в южном направлении о необходимости зарезервировать дополнительно время с учетом пробки. Можно также рассчитать, чтобы этот участок пришелся на вечернее или ночное время, когда движение здесь свободное.

ИСТОЧНИК KP.RU