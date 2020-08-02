В Воронежской области сотрудники ГИБДД проведут рейды по маршруткам и такси

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:01:47+03:00

С начала года в регионе произошли 64 ДТП с участием автобусов Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекция Воронежской области проведет в период с 3 по 7 августа профилактическое мероприятие для пресечения нарушений в сфере пассажирских перевозок. Акция вызвана ростом ДТП с участием автобусов. По данным ведомства, с начала года в регионе произошло 64 ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых пострадали 83 человека и один погиб. По вине маршруточников произошло 27 аварий с 32-мя пострадавшими.

- В ходе мероприятия сотрудники полиции будут выявлять нарушения правил дорожного движения, допущенных водителями автобусов и легкового такси, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Особое внимание будет уделяться выявлению фактов перевозки пассажиров на автобусах, имеющих технические неисправности, с незарегистрированными изменениями в конструкции автобусов. На конечных остановках будет проводиться контроль за техническим состоянием транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки.

Особое внимание уделят медицинскому осмотру водителей перед выходом на рейс. Ранее «Комсомолка» рассказывала о врезавшемся в стену здания автобусе, водителю которого стало плохо за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU