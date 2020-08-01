В центре Воронежа маршрутка протаранила стену дома

1 Авг. 2020 2020-08-01T19:35:46+03:00

Удар пришелся на место водителя, но, видимо, скорость маршрутки была невелика. Фото: "Типичный Воронеж".

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1 августа в 16.10 «ПАЗик» № 10А неожиданно вылетел с дороги и врезался в стену дома. Случилось это у остановки «Железнодорожная поликлиника» на проспекте Революции. Удар пришелся на место водителя. Очевидцы сообщают, что шофер, мужчина средних лет, сидел у стены, весь белый, вскоре его забрали в больницу.

- Водителю внезапно стало плохо, поэтому он и потерял контроль над автобусом. Ему оказали медицинскую помощь. Из пассажиров никто не пострадал, - рассказали в городском отделе пропаганды УГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU