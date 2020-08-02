В Воронежской области 88 новых случаев коронавируса за сутки
Оперативный штаб сообщает данные на утро 2 августа
Фото Юлии ПыхаловойФото: из архива «КП»
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на утро воскресенья, 2 августа, диагноз поставили еще 88 жителям региона. Заболеваемость уже несколько дней держится на одном уровне.
Общее количество заболевших к этому моменту достигло 11330 человек. В списке победивших болезнь 11031 человек. Таким образом, на сегодняшний день на лечении находятся 299 пациентов.
От осложнений, вызванных новым вирусом, с начала эпидемии умерли 94 жителя Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU