В Воронежской области 88 новых случаев коронавируса за сутки

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:31:16+03:00

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на утро воскресенья, 2 августа, диагноз поставили еще 88 жителям региона. Заболеваемость уже несколько дней держится на одном уровне.

Общее количество заболевших к этому моменту достигло 11330 человек. В списке победивших болезнь 11031 человек. Таким образом, на сегодняшний день на лечении находятся 299 пациентов.

От осложнений, вызванных новым вирусом, с начала эпидемии умерли 94 жителя Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU