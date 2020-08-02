2020-08-02T16:26:29+03:00
Общество

Отдыхавшего на турбазе воронежцы повязали спецназовцы

Только когда компания пришла ужас, гостям объявили, что это розыгрыш
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Елены Федяшевойфото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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На одной из турбаз отдыхали несколько компаний в арендованных домиках.

- Все тихо, мирно, погода замечательная, топится банька, люди купаются кто в бассейне, кто пошел поплавать в реку Усманку, волейбол, баскетбол, - рассказал нам очевидец Игнат. – И тут вдруг врывается спецназ с автоматами, в масках. Подбегают к одному домику, раздаются выстрелы.

Затем из домика выводят мужчину в наручниках, бросают его на землю.

- Другие присутствующие, сидевшие за столом окаменели, но им приказали поднять руки и стать лицом к стене. Старший объявил, что этот гражданин задержан за совершение преступления (назвал статью УК РФ) и едет в СИЗО, - продолжает очевидец. - Один парень смог отползти и скрыться в кустах, другой побледнел как полотно, а у присутствовавшей женщины случилась истерика, она плакал и кричала так, что не знали что с ней делать.

Потом старший спецназовец скомандовал: «Чего ждем, грузите его в автобус!». В это время кто-то сказал: «Скажите, что можно передать ему? У нас тут мероприятие, дайте хоть попрощаться». В честь праздника задержанному позволили поднять последнюю рюмку и на время сняли наручники.

- Когда задержанный выпил, то произнес: «Всех с праздником! Это розыгрыш!». Но женщину у которой истерика успокоить долго не могли, боялись, что что-то с собой сделает, - делится впечатлениями Игнат. - Когда парня, который сумел скрыться, обвинили в трусости, он сказал: «Ну кто-то же должен обязательно остаться на свободе, чтоб передачки носить и другие вопросы решать. Вот я и уполз!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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