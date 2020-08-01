Воронежский «Факел» начал новый сезон с трудной победы над дебютантом

1 Авг. 2020 2020-08-01T20:14:07+03:00

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1 августа «Факел» стартовал в новом первенстве ФНЛ. Игра была необычной не только тем, что была первой в новом сезоне. Команды играли с листа после долгой коронавирусной паузы.

Надо сказать, что соперник – «Акрон» из Тольятти – был «темной лошадкой». Он впервые вышел в ФНЛ. Хотя сам город футбольный, болельщики со стажем хорошо помнят «Ладу» из Тольятти.

Впрочем, гости с начала встречи показали, что не из робкого десятка. Даже создавали опасные моменты. Но все же «Факел» владел преимуществом – в первом тайме ощутимым, во втором – подавляющим.

Однако забить никак не удавалось. Ворота вратаря Гойло удалось «распечатать» только с 11-метровой отметки. Пенальти, пожалуй, был справедливым. Роман Акбашев ударил точно в угол – 1:0 на 78 минуте. Счет после этого не изменился – первые три очка в копилке «Факела»!

Следующий матч «Факел» проведет на выезде против «Краснодара-2» 8 августа. В первом туре дублеры бронзового призера Премьер-лиги были разгромлены в Астрахани «Волгарем» - 0:3. Что ж, тем злее будут в первой домашней игре!

ИСТОЧНИК KP.RU