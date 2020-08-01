В Воронеже поезд сбил насмерть женщину

1 Авг. 2020 2020-08-01T21:28:42+03:00

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Тело пожилой женщины перенесли на перрон. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Случилось это недалеко от Масловки

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В паблике «Типичный Воронеж» выложили пост о жутком ЧП на железной дороге на 604 километре, недалеко от дач рядом с микрорайоном Масловка.

Очевидцы сообщают, что пожилая женщина лет 70-80-ти вышла из электрички и, не убедившись, что нигде нет поезда, пошла прямо через пути. А в это время железнодорожный состав как раз мчался навстречу. Экстренное торможение было уже бесполезно, женщина погибла.

Официальный комментарий правоохранителей по поводу этого ЧП пока получить не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU