2020-08-01T21:28:42+03:00
Происшествия

В Воронеже поезд сбил насмерть женщину

Случилось это недалеко от Масловки
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Тело пожилой женщины перенесли на перрон.Тело пожилой женщины перенесли на перрон.Фото: "Мой и твой Воронеж".
Изменить размер текста:

В паблике «Типичный Воронеж» выложили пост о жутком ЧП на железной дороге на 604 километре, недалеко от дач рядом с микрорайоном Масловка.

Очевидцы сообщают, что пожилая женщина лет 70-80-ти вышла из электрички и, не убедившись, что нигде нет поезда, пошла прямо через пути. А в это время железнодорожный состав как раз мчался навстречу. Экстренное торможение было уже бесполезно, женщина погибла.

Официальный комментарий правоохранителей по поводу этого ЧП пока получить не удалось.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже на видео попал троллейбус, едущий с вихляющимся в разные стороны колесом
В Воронеже на видео попал мальчик на велосипеде, проехавший шесть полос дороги на красный
В Воронеже ищут подрядчика для проекта по превращению Петровского острова в парк
Воронежский «Факел» начал новый сезон с трудной победы над дебютантом
В Воронеже поезд сбил насмерть женщину
В Воронеже на видео попал сильный пожар на Левом берегу
В центре Воронежа маршрутка протаранила стену дома
В Воронеже пропали двое мужчин
Стало известно, когда в Воронеж вернется жара
В Воронеже детские качели стали закрывать на замок
В Воронеже на видео попал дикий способ транспортировки машины
В Воронеже иномарка вылетела с дороги и перевернулась: двое ранены
В Воронежской области мошенник облегчил банковский счет доверчивого мужчины на 200 тысяч рублей
В Воронеже на видео попал юный вандал, отдирающий световую панель в переходе у цирка
В Воронеже мужчине, прятавшему в гараже пулемет, автоматы, пистолеты и гранату, дали условный срок
В Воронеже в квартире многоэтажки обнаружили труп мужчины
На 1 августа в Воронежской области 89 человек заразились коронавирусом
В райцентре Воронежской области пьяный водитель протаранил полицейскую машину
В Воронежской области выбрали нового главу администрации Грибановского района
В Воронеже водитель иномарки сбил мужчину