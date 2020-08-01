2020-08-01T20:37:17+03:00
Происшествия

В Воронеже на видео попал сильный пожар на Левом берегу

В МЧС сообщили, что горит лесополоса в микрорайоне «Электроника» [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Огонь полыхает в лесополосе, относящейся к улице Минской.Огонь полыхает в лесополосе, относящейся к улице Минской.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали фото и видео мощного пожара на Левом берегу . Очевидцы полагали, что огонь полыхает недалеко от ТЦ «Максимир» и остановки «Заводская».

В МЧС уточнили информацию:

- Прямо сейчас идет тушение пожара, возникшего в лесополосе в микрорайоне «Электроника». На месте ЧП работают пять пожарных расчетов и три поливочные машины от комбината благоустройства. Угрозы жилым домам и производственным помещениям нет, но существуют определенные трудности с водой. Сообщение о пожаре поступило в 17.27, предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.

Обновление: В региональном ГУ МЧС сообщили: горит не лес, а мусор вдоль железнодорожного полотна, общая площадь 300-500 квадратных метров.

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Масштабы пожара у Максимира, Воронеж, 01.08.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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