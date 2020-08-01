В Воронеже пропали двое мужчин

1 Авг. 2020 2020-08-01T17:47:32+03:00

Один из них куда-то уехал на «Мицубиши», у другого есть особая примета – татуировка на правой руке

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О пропаже двух мужчин рассказали в поисковых отрядах «Черноземье» и «Лиза Алерт-Воронеж».

59-летний Владимир Куксов не вернулся на дачу в СНТ «Оргнефть» в ночь с 31 июля на 1 августа. Видимо, раньше он не мог исчезнуть даже на сутки, не предупредив близких, иначе бы они не забили тревогу так рано. Он уехал на серебристой «Мицубиши Аутлендер», номер р042ас, 136

Приметы Владимира Куксова: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, волнистые седые волосы. Был одет в серые шорты в клетку и желтую майку. Всех, кто что-либо знает о том, где Куксов сейчас, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

35-летнего Дениса Пугина ищут несравнимо более долго. С ним потеряна связь с 14 апреля. В поисках нужна помощь добровольцев.

Приметы Дениса: рост 170 сантиметров, худощавый, волосы темно-русые, карие глаза. Особая примета: татуировка на правой руке. Всех, кто может сообщить информацию о том, где сейчас Пугин, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52, 112 или 02.

С Денисом Пугиным потеряна связь уже 3,5 месяца.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU