2020-08-01T17:20:00+03:00
Общество

Стало известно, когда в Воронеж вернется жара

Температура приблизится к 30 градусам в середине следующей недели
Юрий КОЗЛОВ
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В середине недели днем уже захочется прохлады. Один из вариантов - посидеть у фонтана.В середине недели днем уже захочется прохлады. Один из вариантов - посидеть у фонтана.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Воронежском гидрометцентре дали прогноз на первую половину следующей рабочей недели. Оказалось, что небольшое похолодание, которое будет наиболее ощутимо 2 августа (днем +22 градуса), и дожди с грозами продлятся недолго. С восточным ветром вновь придет жара – уже 5 августа метеорологи ожидают температуру, близкую к 30 градусам.

В понедельник, 3 августа, ночью еще прогнозируют дождь при +12 градусах. Днем вместо северо-западного подует северный ветер, воздух прогреется до 24, на солнце будут набегать облака.

В ночь на вторник, 4 августа, синоптики обещают +11 градусов и пасмурную погоду. Днем температура резко поднимется до +26, снова солнце периодически будет скрываться за тучами.

Ночью в среду, 5 августа, северный ветер сменится на восточный – снова будет пасмурно при +12 градусах. Зато днем метеорологи уже обещают жару до +28 при переменной облачности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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