2020-08-01T16:13:19+03:00
Общество

В Воронеже детские качели стали закрывать на замок

Сомнительное ноу-хау придумали на улице 121 Стрелковои Дивизии
Артем ИЛЬИН
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Качели на замок - чтоб никто залезть не смог!Качели на замок - чтоб никто залезть не смог!Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж!» разместили фото диковатого способа охраны аттракционов. Детские качели просто закрыли на замок. В посте говорится, что такое странное ноу-хау придумали во дворах домов №№ 2 и 2а по улице 121 Стрелковой Дивизии Ленинского района. Причем сообщают, что такой «подрывной деятельностью» занимаются местные жители возраста 60+. Этим якобы не ограничиваются: еще и мажут горки кетчупом, а лавки маслом.

В посте, правда, умалчивает, что побудило пожилых людей на такие партизанские вылазки. Не исключено, что поводом стало поведение пьяных компаний, которых почему-то частенько тянет поразвлечься именно на детских аттракционах, причем с шумом и в неурочное время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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