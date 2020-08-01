2020-08-01T14:36:26+03:00
Происшествия

В Воронежской области мошенник облегчил банковский счет доверчивого мужчины на 200 тысяч рублей

Для этого он воспользовался стандартной схемой обмана
Юрий КОЗЛОВ
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Продиктовав персональные данные незнакомцу, житель Павловского района лишился 200 тысяч рублей.Продиктовав персональные данные незнакомцу, житель Павловского района лишился 200 тысяч рублей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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К полицейским Павловского района обратился 42-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ему позвонил незнакомец, представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что с его счета хакеры хотят снять деньги. Но он якобы поможет этой опасности избежать, но для этого нужно сообщить ему секретные персональные данные. После того, как доверчивый мужчина эту информацию сообщил, 200 тысяч рублей с его счета «улетели» в неизвестном направлении. Теперь эти деньги будут разыскивать полицейские.

- Всего 31 июля зарегистрировали десять сообщений о мошенничествах, - рассказали в региональном ГУ МВД. - В большинстве случаев аферисты предлагали заблокировать банковские карты, представившись сотрудниками финансовых учреждений. Еще раз напоминаем: не доверяйте звонкам незнакомых людей, не сообщайте им никаких персональных данных, дающих им доступ к вашим деньгам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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