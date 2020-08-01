В Воронеже на видео попал юный вандал, отдирающий световую панель в переходе у цирка
В недавно капитально отремонтированном переходе у цирка около полуночи 1 августа случилось ЧП. Группа подростков сначала баловались относительно безобидно, а потом один из парней подошел к стене и резким движением оторвал от нее световую панель. Его дикие действия были ничем не мотивированы.
В управлении информации мэрии дали такой комментарий:
- Факт вандализма был установлен незамедлительно: в переходе круглосуточно работает охрана, установлены видеокамеры. Уже утром заменили поврежденное оборудование. Видео и фотоматериалы передали в полицию. Представители компании-концессионера крайне возмущены этим случаем вандализма. Рассчитываем, что горожане будут бережнее относится к тому, что делается для них на этой и других территориях.
Сейчас световое оборудование уже починили.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.
ИСТОЧНИК KP.RU