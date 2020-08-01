2020-08-01T13:32:47+03:00
Происшествия

В Воронеже на видео попал юный вандал, отдирающий световую панель в переходе у цирка

Случилось это около полуночи 1 августа
Юрий КОЗЛОВ
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Подросток только что оторвал световую панель.Подросток только что оторвал световую панель.Фото: кадр с видео
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В недавно капитально отремонтированном переходе у цирка около полуночи 1 августа случилось ЧП. Группа подростков сначала баловались относительно безобидно, а потом один из парней подошел к стене и резким движением оторвал от нее световую панель. Его дикие действия были ничем не мотивированы.

В управлении информации мэрии дали такой комментарий:

- Факт вандализма был установлен незамедлительно: в переходе круглосуточно работает охрана, установлены видеокамеры. Уже утром заменили поврежденное оборудование. Видео и фотоматериалы передали в полицию. Представители компании-концессионера крайне возмущены этим случаем вандализма. Рассчитываем, что горожане будут бережнее относится к тому, что делается для них на этой и других территориях.

Сейчас световое оборудование уже починили. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Сейчас световое оборудование уже починили.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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