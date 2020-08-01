2020-08-01T12:37:52+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчине, прятавшему в гараже пулемет, автоматы, пистолеты и гранату, дали условный срок

И оштрафовали на 20 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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В гараже 55-летнего воронежца, помимо огнестрельного оружия, нашли более семи тысяч патронов.В гараже 55-летнего воронежца, помимо огнестрельного оружия, нашли более семи тысяч патронов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Ленинском районном суде вынесли приговор 55-летнему воронежцу, в гараже которого нашли целый военный арсенал. Он отвечал по двум статьям УК, карающим за незаконное приобретение и хранения оружия и боеприпасов

В декабре 2019 года сотрудники регионального УФСБ получили оперативную информацию об этом подпольном арсенале. Они нагрянули с обыском. Добыча была богатой: в гараже нашли смеси нескольких видов порохов, потянувшие более чем на 1,3 килограмма, ручную осколочную гранату, карабин Мосина, наган, пистолет-пулемет Судаева, два автомата Калашникова, переделанный макет ручного пулемета Дегтярева, пистолет 9 мм. и более 7 тысяч патронов.

- Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, он обязан заплатить штраф - 20 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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