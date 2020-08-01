В райцентре Воронежской области пьяный водитель протаранил полицейскую машину
1 августа в 2.35 в Россоши в ДТП попали сразу четыре машины.
По данным регионального ГУ МВД, на улице Пролетарской 34-летний местный житель на «Фольксвагене-Тигуан», будучи пьяным, врезался в припаркованный патрульный автомобиль ВАЗ-211440 с включенными проблесковыми маячками. От удара полицейская машина сдвинулась с места и наехала на 26-летнего пешехода, жителя Россоши. А потом отлетела сначала на припаркованный «Дэу-Нексия», который стражи порядка остановили для проверки, а затем еще и на стоявший неподалеку «Форд-Фокус».
- 32-летний инспектор ГИБДД, находившийся в патрульной машине, и сбитый пешеход обратились за помощью к врачам приехавшей скорой. 24-летний водитель «Дэу», житель Россоши, серьезных травм не получил. Наши сотрудники проводят проверку, в ходе которой продолжают устанавливать обстоятельства и причины ДТП, - сообщили в региональном ГУ МВД.
Автомобилям предстоит ремонт, а пьяному водителю - большие неприятности.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU