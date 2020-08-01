В райцентре Воронежской области пьяный водитель протаранил полицейскую машину

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:59:20+03:00

У полицейской машины сильно поврежден капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Патрульный автомобиль после этого сбил пешехода и врезался в две иномарки [фото]

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1 августа в 2.35 в Россоши в ДТП попали сразу четыре машины.

По данным регионального ГУ МВД, на улице Пролетарской 34-летний местный житель на «Фольксвагене-Тигуан», будучи пьяным, врезался в припаркованный патрульный автомобиль ВАЗ-211440 с включенными проблесковыми маячками. От удара полицейская машина сдвинулась с места и наехала на 26-летнего пешехода, жителя Россоши. А потом отлетела сначала на припаркованный «Дэу-Нексия», который стражи порядка остановили для проверки, а затем еще и на стоявший неподалеку «Форд-Фокус».

- 32-летний инспектор ГИБДД, находившийся в патрульной машине, и сбитый пешеход обратились за помощью к врачам приехавшей скорой. 24-летний водитель «Дэу», житель Россоши, серьезных травм не получил. Наши сотрудники проводят проверку, в ходе которой продолжают устанавливать обстоятельства и причины ДТП, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Автомобилям предстоит ремонт, а пьяному водителю - большие неприятности.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU