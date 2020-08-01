В Воронежской области выбрали нового главу администрации Грибановского района
В пятницу, 31 июля, на заседании Совета народных депутатов Грибановского района выбрали нового главу администрации. Им стал 57-летний Сергей Ткаченко. Он будет руководить районом в течение ближайших полутора лет. Ранее Ткаченко работал главным мелиоратором в восточных районах области и по совместительству был заместителем председателя Совета народных депутатов.
Место главы районной администрации стало вакантно в феврале 2020 года. Занимавший этот пост Алексей Рыженин перешел на должность руководителя управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Воронежа. И.о. главы стал Дмитрий Шевела. Однако он не стал участвовать в нынешних выборах. Конкурентом Ткаченко был руководитель районного МФЦ, бывший начальник местного РОВД Вячеслав Попков.
Выборы проходили в острой борьбе. Ткаченко победил с незначительным перевесом в голосах депутатов.
ИСТОЧНИК KP.RU