2020-08-01T10:28:31+03:00
Общество

В Воронежской области выбрали нового главу администрации Грибановского района

Им стал Сергей Ткаченко
Артем ИЛЬИН
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Сергей Ткаченко.Сергей Ткаченко.Фото: gribmsu.ru
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В пятницу, 31 июля, на заседании Совета народных депутатов Грибановского района выбрали нового главу администрации. Им стал 57-летний Сергей Ткаченко. Он будет руководить районом в течение ближайших полутора лет. Ранее Ткаченко работал главным мелиоратором в восточных районах области и по совместительству был заместителем председателя Совета народных депутатов.

Место главы районной администрации стало вакантно в феврале 2020 года. Занимавший этот пост Алексей Рыженин перешел на должность руководителя управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Воронежа. И.о. главы стал Дмитрий Шевела. Однако он не стал участвовать в нынешних выборах. Конкурентом Ткаченко был руководитель районного МФЦ, бывший начальник местного РОВД Вячеслав Попков.

Выборы проходили в острой борьбе. Ткаченко победил с незначительным перевесом в голосах депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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