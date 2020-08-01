В Воронеже водитель иномарки сбил мужчину

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:45:47+03:00

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В пятницу, 31 июля, у дома № 132 по улице Чапаева Ленинского района случилось ДТП. Около 11 часов 21-летний воронежец, руливший «Шевроле Круз», сдавал назад и не справился с управлением. Машина ударила 74-летнего пешехода, также жителя Воронежа. Пенсионер получил травмы, его отвезли в больницу.

- Всего 31 июля в Воронежской области зарегистрировали 126 ДТП. 84 из них случились в Воронеже, 27 – в районах, еще 16 – на федеральных трассах. В 11 авариях травмы получили 14 человек. За последние сутки задержали и оштрафовали 17 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU